2 июля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Житель Барнаула спас двух тонущих подростков

Студент "Алтайского транспортного техникума" спас двух тонущих девочек на реке Горевка в городе Алейск, сообщает УГОЧС и ПБ Алтайского края.

Месяц назад парень по имени Данил Марчинский рыбачил на реке Горевка. Во время рыбалки в реке купалась толпа подростков. Одна из девочек забралась на бетонную плиту шлюза и прыгнула в воду. Но выплыть самостоятельно она уже не могла — начала захлебываться. Другая девочка пыталась ей помочь, однако сама стала звать на помощь.

Данил услышал крики о помощи и тут же бросился спасать девчонок. Он вытащил их из реки.

В этот момент подъезжала карета скорой помощи, парень загрузил пострадавшую девушку в машину. Ее доставили в приемный покой Центральной районной больницы Алейска. Вторая девушка в госпитализации не нуждалась.

Стоит отметить, что глубина речки Горевка в месте купания подростков составляла около двух метров, расстояние до берега приблизительно 20 метров.

Ранее сообщалось, что слон спас тонущих туристов в Таиланде.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Фестиваль воздушных змеев в Барнауле
Семейный праздник «Лучше всех»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость