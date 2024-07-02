Житель Барнаула спас двух тонущих подростков

Студент "Алтайского транспортного техникума" спас двух тонущих девочек на реке Горевка в городе Алейск, сообщает УГОЧС и ПБ Алтайского края.

Месяц назад парень по имени Данил Марчинский рыбачил на реке Горевка. Во время рыбалки в реке купалась толпа подростков. Одна из девочек забралась на бетонную плиту шлюза и прыгнула в воду. Но выплыть самостоятельно она уже не могла — начала захлебываться. Другая девочка пыталась ей помочь, однако сама стала звать на помощь.

Данил услышал крики о помощи и тут же бросился спасать девчонок. Он вытащил их из реки.

В этот момент подъезжала карета скорой помощи, парень загрузил пострадавшую девушку в машину. Ее доставили в приемный покой Центральной районной больницы Алейска. Вторая девушка в госпитализации не нуждалась.

Стоит отметить, что глубина речки Горевка в месте купания подростков составляла около двух метров, расстояние до берега приблизительно 20 метров.

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