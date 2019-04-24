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Жизнь

Житель Барнаула выбросил собаку из окна и насмерть добил палкой

21 апреля в Барнауле в районе Потока на ул. Глушкова, 3 мужчина выкинул с четвертого этажа маленькую собаку, а через несколько дней добил палкой. Историю описали зоозащитники в группе Barnaul22.

Собака.
Собака.
открытые источники в интернете

Упав с высоты, собачка повредила лапу. Девушка, проходящая мимо, заметила скулящее животное и отвезла в ветклиннику. Врачи сказали, что жизни собаки ничего не угрожает и прописали лечение. Девушка оставила собаку соседке, которая согласилась помочь.

На следующий день соседка сказала, что собаку отдали в приют «Ласка», где усыпили. Сотрудники приюта говорят, что хозяин животного сам забрал собаку и ночью вместе с приятелем забил ее до смерти палкой.

Труп позже нашли в яме с очевидными внешними травмами.

Зоозащитники написали заявление в полицию и просят откликнуться свидетелей. Дело находится на рассмотрении.

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