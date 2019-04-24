Житель Барнаула выбросил собаку из окна и насмерть добил палкой

Упав с высоты, собачка повредила лапу. Девушка, проходящая мимо, заметила скулящее животное и отвезла в ветклиннику. Врачи сказали, что жизни собаки ничего не угрожает и прописали лечение. Девушка оставила собаку соседке, которая согласилась помочь.
На следующий день соседка сказала, что собаку отдали в приют «Ласка», где усыпили. Сотрудники приюта говорят, что хозяин животного сам забрал собаку и ночью вместе с приятелем забил ее до смерти палкой.
Труп позже нашли в яме с очевидными внешними травмами.
Зоозащитники написали заявление в полицию и просят откликнуться свидетелей. Дело находится на рассмотрении.