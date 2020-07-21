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22 июля
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Жизнь

Житель Бийска использовал квартиру под склад нелегальных сигарет на 7,5 млн рублей

Нелегальную деятельность по торговле фальсифицированными сигаретами провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в Бийске при поддержке бойцов Росгвардии.

Нелегальные сигареты.
Нелегальные сигареты.
22.мвд.рф.

Как сообщили в региональном главке МВД, правоохранители изъяли из незаконного оборота более 100 тысяч пачек сигарет без маркировки.

«Фальсифицированные сигареты различных наименований были обнаружены во время обысков в квартире, используемой под склад, гаражах и торговых точках. Табачная продукция принадлежала 43-летнему жителю города Бийска», — уточняют в полиции.

Уточняется, что житель наукограда продавал немаркированные сигареты на рынке. Выручка от нелегального бизнеса должна была составить около 7,5 млн рублей.

Сейчас силовики устанавливают происхождение и каналы поставок изъятой партии сигарет.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере от 700 тыс. до 1 млн рублей.

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