Житель Бийска испортил жизнь школьной учительнице, опубликовав порно с ее участием

35-летний житель Бийска решил отомстить женщине, которая его отвергла, и выложил в интернет интимные фото и видео с ее участием. За это его будут судить по двум статьям уголовного кодекса, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

В 2016 году мужчина завел роман с жительницей наукограда. Год они встречались, а потом девушка бросила его. Тогда бийчанин в соцсетях опубликовал интимные фото и видео порнографического характера. На этом он не остановился и создал фэйковую страницу возлюбленной и опубликовал на ней интимную переписку, которую они ранее вели. Такова версия следствия, следует из пресс-релиза.

Женщина работала педагогом в одной из школ Бийска, и все эти материалы были доступны ее ученикам и их родителям. Из-за этого ей пришлось сменить работу и место жительства.

Мужчина свою вину признал. Его будут судить за нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконное изготовление и оборот порнографических материалов.