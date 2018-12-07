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7 декабря
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Жизнь
90

Житель Бийска испортил жизнь школьной учительнице, опубликовав порно с ее участием

35-летний житель Бийска решил отомстить женщине, которая его отвергла, и выложил в интернет интимные фото и видео с ее участием. За это его будут судить по двум статьям уголовного кодекса, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

Секс. Нижнее белье.
Секс. Нижнее белье.
СС0.

В 2016 году мужчина завел роман с жительницей наукограда. Год они встречались, а потом девушка бросила его. Тогда бийчанин в соцсетях опубликовал интимные фото и видео порнографического характера. На этом он не остановился и создал фэйковую страницу возлюбленной и опубликовал на ней интимную переписку, которую они ранее вели. Такова версия следствия, следует из пресс-релиза.

Женщина работала педагогом в одной из школ Бийска, и все эти материалы были доступны ее ученикам и их родителям. Из-за этого ей пришлось сменить работу и место жительства.

Мужчина свою вину признал. Его будут судить за нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконное изготовление и оборот порнографических материалов.

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