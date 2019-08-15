Житель Хмелевки заплатит около 25 тысяч рублей за подключение к электрическим сетям, минуя прибор учета электроэнергии

От этих мук его избавила плановая проверка энергетиков. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей, зато у раскаявшегося гражданина появилась возможность оплачивать электроэнергию по счетчику и жить спокойно. Потому что сумма за законное потребление электричества всегда гораздо ниже того, что приходится платить за его безучетное потребление.
Алтайский филиал компании «Россети Сибирь» еще раз напоминает, что о случаях самовольного подключения к линиям электропередачи, о фактах незаконного потребления энергоресурсов, о повреждениях или неисправности приборов учета можно сообщить по телефону бесплатной горячей линии Россети Сибирь: 8 800 1000 380 или в ближайшее территориальное подразделение компании.