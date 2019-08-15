Житель Хмелевки заплатит около 25 тысяч рублей за подключение к электрическим сетям, минуя прибор учета электроэнергии

«Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно и постоянно стыдился…» — писали Ильф и Петров в бессмертных «Двенадцати стульях». «Глубоко раскаиваюсь в содеянном», — написал в объяснении современный прототип застенчивого воришки. Если бы не сотрудники Заринского РЭС Алтайского филиала Россети Сибирь, обнаружившие факт энергохищения, он продолжал бы бесплатно пользоваться всеми электроприборами, находящимися в доме и шлифовальным станком. Испытывая при этом муки совести.

От этих мук его избавила плановая проверка энергетиков. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей, зато у раскаявшегося гражданина появилась возможность оплачивать электроэнергию по счетчику и жить спокойно. Потому что сумма за законное потребление электричества всегда гораздо ниже того, что приходится платить за его безучетное потребление.

Алтайский филиал компании «Россети Сибирь» еще раз напоминает, что о случаях самовольного подключения к линиям электропередачи, о фактах незаконного потребления энергоресурсов, о повреждениях или неисправности приборов учета можно сообщить по телефону бесплатной горячей линии Россети Сибирь: 8 800 1000 380 или в ближайшее территориальное подразделение компании.