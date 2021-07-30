Житель Индии с коронавирусом самоизолировался на дереве. Другого места не было

В индийском штате Телангана трудности с COVID-19 связаны не только с проблемами доступа к медицинским центрам, лекарствам и вакцинам, но и с нехваткой места для домашней изоляции, пишет National Geographic Россия. Именно в такой ситуации оказался 18-летний Рамават Шива Наик.

После оглашения диагноза волонтеры посоветовали ему оставаться дома и изолироваться от семьи, но из-за стесненных условий у юноши не было такой возможности.

Многие семьи в Индии ютятся в одной комнате, в которой находятся также кухня, а нередко и туалет, так что пациенты с ковидом часто обнаруживают, что им некуда податься, чтобы изолироваться и избавить своих близких от риска заразиться.

Шива соорудил себе настил из бамбука, бросил сверху пару одеял и закрепил конструкцию на дереве. Юноша заявил, что не может позволить себе заразить кого-то из родных. Коек в ближайших больницах не оказалось.

Молодой человек рассказал, что еду он поднимает в ведре на веревках, а поскольку в доме только одна уборная, нужду приходится справлять после захода солнца в полях. На дереве Шива большую часть времени проводит с телефоном, который он держит в крошечной корзинке, привязанной к стволу.

Мать юноши, 38-летняя Анасуя, рассказала, что решение Шивы было единственно возможным в данной ситуации:

«Мы с мужем работаем с посуточной оплатой, помимо Шивы, у нас есть еще двое детей. Сын понимал: если мы заразимся, семье будет сложно выжить. Работники здравоохранения сказали нам изолировать его, но не спросили, есть ли у нас такая возможность. Мы проехали пять километров до ближайшего фельдшерского пункта, но там не было кроватей. Где бы мы его оставили?».

Позже юношу отправили в общежитие, которое было переделано в изолятор. Оно располагается в пяти километрах от поселка, где живет Шива.