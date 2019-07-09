Россиянин отсудил у властей 2 млн за найденный клад, таинственно «пропавший» в полиции

Житель Курска Александр Снегирев выиграл суд, отсудив 2 млн рублей у федерального минфина как вознаграждение за найденный клад — 250 золотых царской чеканки. Сами монеты удивительным образом исчезли — в посылке из Курска в Гохран вместо ценностей пришли три гаечных ключа и канцелярский степлер, пишет 46tv.

12 лет назад Александр Снегирев начал ремонт своего дома. Раскапывая подвал, мужчина обнаружил там заполненную монетами грязную стеклянную бутыль. Сначала снегирев не оценил находку и вернулся к ней только через 6 лет.

Он отнес несколько монет на «экспертизу» на Центральный рынок и там выяснил, что ему осталось более 250 золотых царской чеканки. Мужчина сдал их в полицию и начал ждать вознаграждения. Клад осмотрели и оценили. После этого монеты отправили в Гохран, но по дороге они исчезли. В Москве в опечатанной коробке обнаружили три гаечных ключа и канцелярский степлер.

Представители Министерств финансов и внутренних дел стали настаивать на том, что компенсация за находку курянину не положена.

8 июля судья Ленинского районного суда Курска вынесла вердикт:

Взыскать с Министерства финансов РФ за счет казны РФ в пользу Снегирёвой Г.В. и Снегирёва А.П. вознаграждение за клад в размере 2 миллиона 152 тысячи 284 рубля 00 копеек в равных долях.

Снегирев сказал лишь, что доволен. Однако его адвокат Алексей Наумов сообщил, что решение промежуточное: «Наши правоохранительные органы и госорганы не захотят расставаться с деньгами и обжалуют».

По факту исчезнувшего клада следком возбудил уголовное дело. Но предварительное следствие приостановлено, так как вышли предельные сроки.