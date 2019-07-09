Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 июля 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Россиянин отсудил у властей 2 млн за найденный клад, таинственно «пропавший» в полиции

Житель Курска Александр Снегирев выиграл суд, отсудив 2 млн рублей у федерального минфина как вознаграждение за найденный клад — 250 золотых царской чеканки. Сами монеты удивительным образом исчезли — в посылке из Курска в Гохран вместо ценностей пришли три гаечных ключа и канцелярский степлер, пишет 46tv.

Клад. Сундук. Монеты.
Клад. Сундук. Монеты.
СС0.

12 лет назад Александр Снегирев начал ремонт своего дома. Раскапывая подвал, мужчина обнаружил там заполненную монетами грязную стеклянную бутыль. Сначала снегирев не оценил находку и вернулся к ней только через 6 лет.

Он отнес несколько монет на «экспертизу» на Центральный рынок и там выяснил, что ему осталось более 250 золотых царской чеканки. Мужчина сдал их в полицию и начал ждать вознаграждения. Клад осмотрели и оценили. После этого монеты отправили в Гохран, но по дороге они исчезли. В Москве в опечатанной коробке обнаружили три гаечных ключа и канцелярский степлер.

Представители Министерств финансов и внутренних дел стали настаивать на том, что компенсация за находку курянину не положена.

8 июля судья Ленинского районного суда Курска вынесла вердикт:

Взыскать с Министерства финансов РФ за счет казны РФ в пользу Снегирёвой Г.В. и Снегирёва А.П. вознаграждение за клад в размере 2 миллиона 152 тысячи 284 рубля 00 копеек в равных долях.

Снегирев сказал лишь, что доволен. Однако его адвокат Алексей Наумов сообщил, что решение промежуточное: «Наши правоохранительные органы и госорганы не захотят расставаться с деньгами и обжалуют».

По факту исчезнувшего клада следком возбудил уголовное дело. Но предварительное следствие приостановлено, так как вышли предельные сроки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость