Житель Новосибирска решил поехать в Дубай через Москву на самокате

Новосибирец Родион Гераськин вместе с другом Владиславом намерен установить мировой рекорд по «самокатопробегу». Они отправились из Екатеринбурга в Москву, а далее в Дубай на самокатах. Причем до столицы ребята уже доехали, сообщает портал ngs.ru.

Гонщики стартовали в конце июня и уже преодолели 2000 км от столицы Урала до Первопрестольной. Расстояние от Москвы до Дубай по прямой составляет 3688 км. Родион и Влад полагают, что если доберутся до столицы Объединенных Арабских Эмиратов, то попадут в Книгу рекордов Гиннесса.

Парни также сообщили, что в пути им чаще попадаются хорошие люди, которые готовы безвозмездно им помочь — приютить на ночь, накормить, подсказать дорогу и пр. На весь маршрут ребята планируют потратить около восьми месяцев.