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Жизнь

Житель Подмосковья вынес погулять на детскую площадку удава. Видео

Необычный случай любви к рептилиям произошел накануне в Подмосковье. Местный житель Кирилл днем вынес на переполненную детскую площадку огромную змею и шокировал всех кто там был, сообщает «Рен-ТВ».

Императорский удав на детской площадке
Императорский удав на детской площадке
"Рен-ТВ" (скриншот).

Огромный питон ползал по детской площадке, когда там играли малыши. При этом хозяин змеи разрешал ее даже погладить.

Он всячески демонстрировал, что не надо бояться удава и для убедительности таскал его за хвост. Кстати, чуть раньше он пришел с удавом в магазин, заставив визжать от испуга местных продавщиц.

Тем не менее, родители были в шоке от увиденного и пообещали пожаловаться «куда нужно».

Также корреспондент телеканала сообщил, что в квартире любителя змей еще проживают хамелеон, варан, гигантская двупароногая многоножка. Владельцу якобы давно предписывали сдать их в соответствующую организацию. Но он не хочет расставаться с любимцами.

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