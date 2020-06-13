Житель Подмосковья вынес погулять на детскую площадку удава. Видео

Огромный питон ползал по детской площадке, когда там играли малыши. При этом хозяин змеи разрешал ее даже погладить.
Он всячески демонстрировал, что не надо бояться удава и для убедительности таскал его за хвост. Кстати, чуть раньше он пришел с удавом в магазин, заставив визжать от испуга местных продавщиц.
Тем не менее, родители были в шоке от увиденного и пообещали пожаловаться «куда нужно».
Также корреспондент телеканала сообщил, что в квартире любителя змей еще проживают хамелеон, варан, гигантская двупароногая многоножка. Владельцу якобы давно предписывали сдать их в соответствующую организацию. Но он не хочет расставаться с любимцами.