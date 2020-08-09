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Жизнь

Жителей Алтая лжеюристы обманывают с налоговыми вычетами

Более 500 жителей Алтайского края стаи жертвами сообщений мошенников о предоставлении несуществующего налогового вычета. Об этом информирует территориальное управление ФНС.

Налоговый кодекс.
Налоговый кодекс.
ССО.

Все жертвы посмотрели в интернете или социальных сетях ролик, в котором приведена инструкция, как получить социальный вычет по дополнительным взносам. Мошенники заявляют, что это компенсация из бюджета затрат на «на обязательное пенсионное страхование» и уверяют, что его может получить любой работающий житель России.

В УФНС сообщили, что это ложь. Согласно действующему законодательству, налоговая служба предоставляет социальный вычет «по расходам на накопительную часть трудовой пенсии».

Однако и его вправе получить лишь тот налогоплательщик, который уплатил дополнительные взносы на накопительную часть трудовой пенсии за свой счет.

Если же дополнительные взносы на накопительную часть пенсии за налогоплательщика уплачивал его работодатель, право на социальный налоговый вычет физическое лицо не имеет.

«В декларациях, заполненных с использованием видеоролика, налогоплательщиками заявлены суммы заработной платы, отраженные в Справке о состоянии счета в Пенсионном фонде России, с которых работодателями исчислены страховые взносы. В таком случае вычет нормами НК РФ не предусмотрен», — рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц Ирина Смирнова.

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