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Жизнь

Жителей Алтая предупредили об угрозе падения частей ракеты

9 октября в 17:18 местного времени с космодрома «Байконур» состоится запуск космического аппарата. Жителей Республики Алтай предупредили, что отделяющиеся части ракетоносителя могут упасть на территории региона, сообщают «Новости Горного Алтая».

Запуск ракеты.
Запуск ракеты.
СС0

По данным Роскосмоса, с космодрома запустят ракету-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и космическим аппаратом по продлению срока службы спутников Mission Extension Vehicle-1.

Власти нескольких районов Горного Алтая обращаются с просьбой к жителям быть предельно внимательными, ограничить выход в лес и за пределы населенного пункта.

О падении фрагментов космического аппарата просят сообщать в администрацию сельского поселения или по единому номеру телефона вызова экстренных оперативных служб «112».

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