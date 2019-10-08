Жителей Алтая предупредили об угрозе падения частей ракеты

9 октября в 17:18 местного времени с космодрома «Байконур» состоится запуск космического аппарата. Жителей Республики Алтай предупредили, что отделяющиеся части ракетоносителя могут упасть на территории региона, сообщают «Новости Горного Алтая».

По данным Роскосмоса, с космодрома запустят ракету-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и космическим аппаратом по продлению срока службы спутников Mission Extension Vehicle-1.

Власти нескольких районов Горного Алтая обращаются с просьбой к жителям быть предельно внимательными, ограничить выход в лес и за пределы населенного пункта.

О падении фрагментов космического аппарата просят сообщать в администрацию сельского поселения или по единому номеру телефона вызова экстренных оперативных служб «112».