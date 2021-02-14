Жителей Алтая предупреждают о возможном падении обломков космической ракеты

В сообщении Управления ГОЧС и ПБ по Республике Алтай говорится, что падение отделяющихся частей ракетоносителя возможно в Усть-Канском районе.
«В период запуска космического аппарата, просим вас быть предельно внимательными, ограничить выход в лес и за пределы населенного пункта. Обо всех фактах падения фрагментов ракеты просим сообщать в письменном виде в администрацию сельского поселения», — также говорится в обращении.
Отметим, что космический запуск назначен на 15 февраля на 11:45 по местному времени.
Резервные даты запуска: 16 февраля в 11:22, 17 февраля в 10:59.