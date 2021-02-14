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Жизнь

Жителей Алтая предупреждают о возможном падении обломков космической ракеты

Жителей Республики Алтай предупреждают о возможном падении обломков ракеты в связи с запуском космического аппарата с «Байконура».

Байконур.
Байконур.
СС0

В сообщении Управления ГОЧС и ПБ по Республике Алтай говорится, что падение отделяющихся частей ракетоносителя возможно в Усть-Канском районе.

«В период запуска космического аппарата, просим вас быть предельно внимательными, ограничить выход в лес и за пределы населенного пункта. Обо всех фактах падения фрагментов ракеты просим сообщать в письменном виде в администрацию сельского поселения», — также говорится в обращении.

Отметим, что космический запуск назначен на 15 февраля на 11:45 по местному времени.

Резервные даты запуска: 16 февраля в 11:22, 17 февраля в 10:59.

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