Жителей Алтайского края хотят пересадить на отечественные программы защиты информации

Также чиновник рассказал, каких результатов необходимо достичь в 2020 году в рамках национальной программы «цифровая экономика».
К концу года 88% населения Алтайского края должно перейти на отечественные средства защиты информации.
«Каждый житель страны должен быть вовлечен в этот процесс», — заявил алтайский министр.
Кроме того, стоимостная доля закупаемого органами власти отечественного ПО, по его словам, должна составить 70%.
Необходимо увеличить количество готовых специалистов в сфере информационной безопасности. В этом году их должно быть не менее 10,08. тыс. чел, сказал Зрюмов.
В целом в стране на продукты и услуги в области информационной безопасности в этом году необходимо потратить 80,64 млрд. рублей