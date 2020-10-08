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Жизнь

Жителей Алтайского края хотят пересадить на отечественные программы защиты информации

88% жителей Алтайского края должны перейти на отечественные программы защиты информации, заявил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов на XIII региональном IT-форуме.

Евгений Зрюмов.
Евгений Зрюмов.
Фото из архива Министерства связи

Также чиновник рассказал, каких результатов необходимо достичь в 2020 году в рамках национальной программы «цифровая экономика».

К концу года 88% населения Алтайского края должно перейти на отечественные средства защиты информации.

«Каждый житель страны должен быть вовлечен в этот процесс», — заявил алтайский министр.

Кроме того, стоимостная доля закупаемого органами власти отечественного ПО, по его словам, должна составить 70%.

Необходимо увеличить количество готовых специалистов в сфере информационной безопасности. В этом году их должно быть не менее 10,08. тыс. чел, сказал Зрюмов.

В целом в стране на продукты и услуги в области информационной безопасности в этом году необходимо потратить 80,64 млрд. рублей

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