Жителей Алтайского края предупредили о заморозках в середине августа

Алтайский край накроют ночные заморозки в середине августа. Об этом информирует региональный Гидрометцентр на своем официальном сайте.

Согласно прогнозу, в темное время суток с 17 по 19 августа температура в приземном слое может опускаться до -2 градусов.

При этом средние ночные температуры останутся выше нуля. Так, в ночь на среду в регионе прогнозируется от +7 до +12 градусов (местами — от +2), на четверг — от +4 до +9 градусов, на пятницу — от +4 до +9 градусов.

Ранее сообщалось, что высокую вероятность пожаров прогнозируют в Алтайском крае с 16 по 19 августа, в связи с чем на территории региона объявлено штормовое предупреждение.