Жителей Алтайского края предупредили об угрозе подтопления в ближайшие дни

Синоптики прогнозируют повышение уровня воды в реках Алтайского края в ближайшие дни. ГУ МЧС по региону опубликовало обращение к жителям населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления.

По данным синоптиков, с 28 по 30 апреля в Алтайском крае продолжится подъем уровня воды в реке Чумыш в районе села Ельцовка Ельцовского района и реки Чапша в районе села Красногорское Красногорского района.

МЧС России по Алтайскому краю рекомендует жителям населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, предпринять ряд мер, которые помогут сохранить здоровье и имущество.

Изучите и запомните границы возможных зон затопления , а также возвышенные , редко затапливаемые места , расположенные в зоне непосредственной близости от мест проживания , а также кратчайшие пути движения к ним.

а также возвышенные редко затапливаемые места расположенные в зоне непосредственной близости от мест проживания а также кратчайшие пути движения к ним. При необходимости подготовьте дом к предстоящему подтоплению: отключите газ , электричество и воду , ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак , закройте окна и двери или даже забейте их досками , дрова и все предметы , способные уплыть при подъеме воды , перенесите в закрытое помещение , из подвалов вынесите все , что может испортиться от воды.

электричество и воду ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак закройте окна и двери или даже забейте их досками дрова и все предметы способные уплыть при подъеме воды перенесите в закрытое помещение из подвалов вынесите все что может испортиться от воды. При эвакуации с собой возьмите ценности и документы , а также небольшой запас продуктов. Животных необходимо выпустить из помещений , а собак отвязать.

Ранее в Тогульском районе вышла из берегов и затопила трассу река Солоновка.