29 апреля
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Жизнь

Жителей Алтайского края предупредили об угрозе подтопления в ближайшие дни

Синоптики прогнозируют повышение уровня воды в реках Алтайского края в ближайшие дни. ГУ МЧС по региону опубликовало обращение к жителям населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления.

Паводок на Алтае.
Паводок на Алтае.

По данным синоптиков, с 28 по 30 апреля в Алтайском крае продолжится подъем уровня воды в реке Чумыш в районе села Ельцовка Ельцовского района и реки Чапша в районе села Красногорское Красногорского района.

МЧС России по Алтайскому краю рекомендует жителям населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, предпринять ряд мер, которые помогут сохранить здоровье и имущество.

  • Изучите и запомните границы возможных зон затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в зоне непосредственной близости от мест проживания, а также кратчайшие пути движения к ним.
  • При необходимости подготовьте дом к предстоящему подтоплению: отключите газ, электричество и воду, ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак, закройте окна и двери или даже забейте их досками, дрова и все предметы, способные уплыть при подъеме воды, перенесите в закрытое помещение, из подвалов вынесите все, что может испортиться от воды.
  • При эвакуации с собой возьмите ценности и документы, а также небольшой запас продуктов. Животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать.

Ранее в Тогульском районе вышла из берегов и затопила трассу река Солоновка.

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