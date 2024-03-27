Жителей Алтайского края предупреждают о подъеме уровня воды в реках

Спасатели Алтайского края предупреждают о подъеме уровня воды. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Отмечается, что с 27 по 30 марта ожидается вскрытие реки Алей в районе села Старо-Алейского. В связи с этим возможно подтопление прибрежных территорий.

Также с 29 по 31 марта вскроется река Чарыш в районе села Белоглазово и может затопить прибрежные территорий населенного пункта.

В ведомстве подчеркнули, что паводковая ситуация находится на контроле ведомства.

При подтоплении следует сразу звонить на единый номер экстренных служб 112, а также следовать инструкции.

Важно отключить газ, электричество и воду, а также закрыть окна и двери. Нельзя бросать домашних животных на привязи. Следует заранее собрать в непромокаемый пакет одежду, обувь, деньги, документы, запас еды и питьевой воды на три дня, а также лекарства.

Ценные вещи и мебель по возможности переместить на верхние этажи и занять ближайшее безопасное возвышенное место. Необходимо следовать указаниям спасателей и представителей органов местного самоуправления, прибыть к указанному сроку на эвакуационный пункт для отправки в безопасное место. Если это невозможно, то нужно оставаться на месте и принять меры, которые помогут спасателям вас обнаружить.

Ранее сообщалось, что на Алтае постепенно вскрываются реки.

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