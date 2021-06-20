Жителей Алтайского края призывают проявить свои лучшие качества и пойти работать участковыми

«Служба в органах внутренних дел — это напряженная, но важная и очень нужная людям работа, требующая мужества и отваги, выносливости и хорошей физической подготовки, умения логически мыслить и сопереживать, потому что цена этой работы — человеческая жизнь. Служба в МВД требует от сотрудника проявления самых лучших его качеств: честности, порядочности, желания и готовности прийти на помощь людям», — указывают в региональном главке.
Службу в подразделениях участковых уполномоченных полиции можно пройти в следующих управлениях и отделах:
- УМВД России по городу Барнаулу;
- МО МВД России «Рубцовский»;
- МУ МВД России «Бийское»;
- МО МВД России «Каменский»;
- МО МВД России «Славгородский»;
- МО МВД России «Краснощековский»;
- МО МВД России «Топчихинский»;
- МО МВД России «Шипуновский»;
- МО МВД России «Кулундинский»;
- МО МВД России «Заринский»;
- МО МВД России «Петропавловский»;
- МО МВД России «Белокурихинский»;
- МО МВД России «Троицкий» и других.
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