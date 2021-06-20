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Жизнь

Жителей Алтайского края призывают проявить свои лучшие качества и пойти работать участковыми

Главное управление МВД по Алтайскому краю приглашает на службу в органы внутренних дел по должности участковых уполномоченных полиции.

Полиция.
Полиция.
mvd.ru

«Служба в органах внутренних дел — это напряженная, но важная и очень нужная людям работа, требующая мужества и отваги, выносливости и хорошей физической подготовки, умения логически мыслить и сопереживать, потому что цена этой работы — человеческая жизнь. Служба в МВД требует от сотрудника проявления самых лучших его качеств: честности, порядочности, желания и готовности прийти на помощь людям», — указывают в региональном главке.

Службу в подразделениях участковых уполномоченных полиции можно пройти в следующих управлениях и отделах:

  • УМВД России по городу Барнаулу;
  • МО МВД России «Рубцовский»;
  • МУ МВД России «Бийское»;
  • МО МВД России «Каменский»;
  • МО МВД России «Славгородский»;
  • МО МВД России «Краснощековский»;
  • МО МВД России «Топчихинский»;
  • МО МВД России «Шипуновский»;
  • МО МВД России «Кулундинский»;
  • МО МВД России «Заринский»;
  • МО МВД России «Петропавловский»;
  • МО МВД России «Белокурихинский»;
  • МО МВД России «Троицкий» и других.

Более подробную информацию вы можете найти здесь.

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