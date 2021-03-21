Жителей Алтайского края просят на час выключить свет вечером 27 марта

Природоохранная акция «Час Земли» пройдет по всему миру 27 марта. В этот день люди по всему миру выключат свет на один час с 20:30 до 21:30 по местному времени, чтобы привлечь внимание жителей планеты к проблемам охраны окружающей среды, изменения климата, загрязнения природы и сбережения ресурсов

Как сообщили в минприроды Алтайского края, в этом году акция пройдет в режиме онлайн.

«Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края призывает всех жителей присоединиться к акции „Час Земли“ ради сохранения здоровья планеты! Чтобы наш край, как часть мировой экосистемы, оставался экологически чистым регионом, необходимо рационально осваивать природные ресурсы, бережно относиться ко всему живому, формировать в обществе экологическое сознание. Охрана окружающей среды — задача людей, понимающих, что будущее планеты зависит от усилий, направленных на сохранение и защиту природы», — добавляют в министерстве.

Фонд дикой природы впервые организовал акцию в России в 2009 году. С 2011 года в ней принимают участие от 16 до 20 миллионов человек ежегодно. В 2020 году «Час Земли» впервые проходил в виртуальном формате и объединил миллионы Россиян, 11 часовых поясов и сотни населенных пунктов.