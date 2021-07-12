Жителей Алтайского края просят не паниковать, пройдут учения

В Барнауле учения пройдут на базе «Титов Арены», условный пожар ликвидируют в Зональном многофункциональном культурном центре, на одном из корпусов «Алтай-Кокса» в Заринске, а в Змеиногорске учения пройдут в городской администрации.
В МЧС проверят уровень подготовки личного состава, а также слаженность действий спасателей.
Также пожарные в ходе отработки вводных изучат конкретные объекты, их особенности и планировку, организуют взаимодействие с персоналом.
Ранее сотрудники экстренного ведомства уже проводили учения в «Титов Арене» и немного взволновали барнаульцев.