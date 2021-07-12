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Жизнь

Жителей Алтайского края просят не паниковать, пройдут учения

13 июля в Алтайском крае пройдут плановые пожарно-тактические учения. Жителей просят соблюдать спокойствие. Пожарные будут тренироваться на социально значимых объектах, где обычно бывает много людей.

Учения МЧС.
Учения МЧС.
22.mchs.gov.ru

В Барнауле учения пройдут на базе «Титов Арены», условный пожар ликвидируют в Зональном многофункциональном культурном центре, на одном из корпусов «Алтай-Кокса» в Заринске, а в Змеиногорске учения пройдут в городской администрации.

В МЧС проверят уровень подготовки личного состава, а также слаженность действий спасателей.

Также пожарные в ходе отработки вводных изучат конкретные объекты, их особенности и планировку, организуют взаимодействие с персоналом.

Ранее сотрудники экстренного ведомства уже проводили учения в «Титов Арене» и немного взволновали барнаульцев.

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