Жителей Алтайского края просят не паниковать, пройдут учения

13 июля в Алтайском крае пройдут плановые пожарно-тактические учения. Жителей просят соблюдать спокойствие. Пожарные будут тренироваться на социально значимых объектах, где обычно бывает много людей.

В Барнауле учения пройдут на базе «Титов Арены», условный пожар ликвидируют в Зональном многофункциональном культурном центре, на одном из корпусов «Алтай-Кокса» в Заринске, а в Змеиногорске учения пройдут в городской администрации.

В МЧС проверят уровень подготовки личного состава, а также слаженность действий спасателей.

Также пожарные в ходе отработки вводных изучат конкретные объекты, их особенности и планировку, организуют взаимодействие с персоналом.

Ранее сотрудники экстренного ведомства уже проводили учения в «Титов Арене» и немного взволновали барнаульцев.