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Жизнь

Жителей Алтайского края просят помочь местным продуктам обрести всероссийскую славу

Алтайские продукты участвуют в первом национальном конкурсе региональных брендов «Вкусы России». Алтайпищепром заявил семь брендов.

Алтайский мед.
Алтайский мед.
upp.alregn.ru

Проголосовать можно три раза, но только по одному голосу каждому региону. То есть жители края могут отдать один голос за родной Алтай, а еще два подарить другим (но необязательно).

Голосование проходит на сайте вкусыроссии.рф. Там можно выбрать регион в строке справа и поддержать один из семи брендов:

  • «Алтайский мед»,
  • «Зимарёвский мягкий сыр»,
  • «Алтайский медовый пряник»,
  • «Алтайская гречка»,
  • «Алтайское льняное семечко»,
  • «Алтайские масла холодного отжима»,
  • «Пантогематоген алтайский».

Всероссийское голосование продлится до 2 декабря.

Всего на конкурс подали 508 заявок из 79 регионов России.

«Миссия конкурса — познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания», — говорится на сайте гастросостязания.

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