Жителей Алтайского края просят помочь семье, у которой сгорел дом

Дом находился на улице Верх-Каменская. Там жила семья (мужчина, женщина и бабушка). Пользователи сообщают, что вещи частично уцелели, но дом для жилья не пригоден.
Пострадавшие сообщают, что будут рады любой помощи. Контакты можно найти здесь.
В Бийске 7 января сгорел дом. Без жилья осталась семья из трех человек, пишут очевидцы в группе «Инцидент Бийск».
Дом находился на улице Верх-Каменская. Там жила семья (мужчина, женщина и бабушка). Пользователи сообщают, что вещи частично уцелели, но дом для жилья не пригоден.
Пострадавшие сообщают, что будут рады любой помощи. Контакты можно найти здесь.
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