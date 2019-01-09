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Жизнь
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Жителей Алтайского края просят помочь семье, у которой сгорел дом

В Бийске 7 января сгорел дом. Без жилья осталась семья из трех человек, пишут очевидцы в группе «Инцидент Бийск».

Дом после пожара в Бийске.
Дом после пожара в Бийске.
vk.com/incident_22

Дом находился на улице Верх-Каменская. Там жила семья (мужчина, женщина и бабушка). Пользователи сообщают, что вещи частично уцелели, но дом для жилья не пригоден.

Пострадавшие сообщают, что будут рады любой помощи. Контакты можно найти здесь.

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