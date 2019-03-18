Жителей Алтайского края просят помочь женщине-инвалиду, которой требуется дорогостоящее лечение

После операции по удалению опухоли головного мозга у жительницы Рубцовска Ангелины Чащихиной стали случаться частые эпилептические приступы. Женщина нуждается в длительном лечении, которое проходит в институте нейрохирургии имени Бурденко в Москве. Всех неравнодушных просят помочь, сказано на сайте благотворительного фонда «Сокровенное желание».

В 1999 году у Ангелины Чащихиной обнаружили опухоль головного мозга. После операции по её удалению у рубцовчанки часто стали случаться эпилептические приступы. Все эти годы мама Ангелины, также инвалид, делает все возможное, чтобы помочь своей дочери выздороветь.

Сейчас появилась реальная надежда на выздоровление Ангелины, но для этого нужно полугодовое лечение в клинике Москвы. Болезнь прогрессирует уже долгое время, а лекарства стоят очень дорого. Семья Ангелины находится в трудном финансовом положении.

Приступы эпилепсии у Ангелины возникают довольно часто и поэтому она нуждается в постоянном присмотре и сопровождении. Деньги нужны на поездку в Москву и дорогостоящие лекарства.

Узнать, как помочь Ангелине Чащихиной и найти более подробную информацию о ее диагнозе можно здесь.