14 жителей Алтайского края с коронавирусом умерло за сутки, еще 113 человек лежат на ИВЛ

193 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировали за сутки в Алтайском крае. Выздоровело 82 пациента, умерло 14 человек, сообщили 20 января в оперативном штабе.

Число тяжелых больных за сутки вновь выросло. В госпиталях в тяжелом состоянии находятся 387 пациентов (+10), из них 113 на ИВЛ (+2).

Всего в больницах 1 927 человек с коронавирусом и 919 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

В резерве 768 свободных коек.

Общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 36 929 человек. Выздоровели всего 32 971, умерло 1 797 человек.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Новые случаи

Барнаул — 54,

Бийск , Рубцовск — по 16 заболевших,

Рубцовск — по 16 заболевших, Славгород — 9,

Яровое — 8,

Локтевский , Шелаболихинский районы — по 6 заболевших,

Шелаболихинский районы — по 6 заболевших, Заринск , Поспелихинский , Топчихинский , Усть-Калманский район — по 5 заболевших,

Поспелихинский Топчихинский Усть-Калманский район — по 5 заболевших, Новичихинский , Ребрихинский , Рубцовский , Угловский район — по 4 заболевших,

Ребрихинский Рубцовский Угловский район — по 4 заболевших, Алейск , Каменский , Краснощековский , Немецкий национальный , Родинский , Троицкий районы — по 3 заболевших,

Каменский Краснощековский Немецкий национальный Родинский Троицкий районы — по 3 заболевших, Быстроистокский , Волчихинский , Змеиногорский , Кулундинский , Курьинский , Смоленский , Тальменский , Тогульский район — по 2 заболевших,

Волчихинский Змеиногорский Кулундинский Курьинский Смоленский Тальменский Тогульский район — по 2 заболевших, Алейский , Бурлинский , Егорьевский , Заринский , Зональный , Красногорский , Мамонтовский , Первомайский район — по 1 заболевшему.

В крае на коронавирусную инфекцию обследовали 1 030 336 человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований — 5 349 за минувшие сутки.