Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 января -26°C
Коронавирус
Жизнь

14 жителей Алтайского края с коронавирусом умерло за сутки, еще 113 человек лежат на ИВЛ

193 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировали за сутки в Алтайском крае. Выздоровело 82 пациента, умерло 14 человек, сообщили 20 января в оперативном штабе.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
Pixabay.com

Число тяжелых больных за сутки вновь выросло. В госпиталях в тяжелом состоянии находятся 387 пациентов (+10), из них 113 на ИВЛ (+2).

Всего в больницах 1 927 человек с коронавирусом и 919 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

В резерве 768 свободных коек.

Общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 36 929 человек. Выздоровели всего 32 971, умерло 1 797 человек.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Новые случаи

  • Барнаул — 54,
  • Бийск, Рубцовск — по 16 заболевших,
  • Славгород — 9,
  • Яровое — 8,
  • Локтевский, Шелаболихинский районы — по 6 заболевших,
  • Заринск, Поспелихинский, Топчихинский, Усть-Калманский район — по 5 заболевших,
  • Новичихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Угловский район — по 4 заболевших,
  • Алейск, Каменский, Краснощековский, Немецкий национальный, Родинский, Троицкий районы — по 3 заболевших,
  • Быстроистокский, Волчихинский, Змеиногорский, Кулундинский, Курьинский, Смоленский, Тальменский, Тогульский район — по 2 заболевших,
  • Алейский, Бурлинский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Красногорский, Мамонтовский, Первомайский район — по 1 заболевшему.

В крае на коронавирусную инфекцию обследовали 1 030 336 человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований — 5 349 за минувшие сутки.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость