14 жителей Алтайского края с коронавирусом умерло за сутки, еще 113 человек лежат на ИВЛ

Число тяжелых больных за сутки вновь выросло. В госпиталях в тяжелом состоянии находятся 387 пациентов (+10), из них 113 на ИВЛ (+2).
Всего в больницах 1 927 человек с коронавирусом и 919 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.
В резерве 768 свободных коек.
Общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 36 929 человек. Выздоровели всего 32 971, умерло 1 797 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 54,
- Бийск, Рубцовск — по 16 заболевших,
- Славгород — 9,
- Яровое — 8,
- Локтевский, Шелаболихинский районы — по 6 заболевших,
- Заринск, Поспелихинский, Топчихинский, Усть-Калманский район — по 5 заболевших,
- Новичихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Угловский район — по 4 заболевших,
- Алейск, Каменский, Краснощековский, Немецкий национальный, Родинский, Троицкий районы — по 3 заболевших,
- Быстроистокский, Волчихинский, Змеиногорский, Кулундинский, Курьинский, Смоленский, Тальменский, Тогульский район — по 2 заболевших,
- Алейский, Бурлинский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Красногорский, Мамонтовский, Первомайский район — по 1 заболевшему.
В крае на коронавирусную инфекцию обследовали 1 030 336 человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований — 5 349 за минувшие сутки.