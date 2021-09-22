17,5% жителей Алтайского края выживают в бедности

К 2030 году уровень бедности в Алтайском крае должен упасть в два раза. Такую цель ставит программа снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Это обсудили 22 сентября на заседании правительства региона.

Эта программа насчитывает 59 мероприятий, направленных на решение четырех основных задач, рассказала начальник краевого управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

Например, повышение уровня доходов, рост заработной платы, развитие социальной помощи нуждающимся, развитие системы социального контракта и так далее.

Через 9 лет уровень бедности должен быть снижен вдвое. По итогам 2020 года численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума составила 404,7 тыс. человек, уровень бедности — 17,5% от общей численности населения.

Как уже писал altapress.ru, в новой стратегии развития региона говорится, что коэффициент семей с доходом ниже прожиточного минимума должен упасть до 15,9% к 2024 г. и до 8,5% - к 2035 году.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края: