17,5% жителей Алтайского края выживают в бедности

Эта программа насчитывает 59 мероприятий, направленных на решение четырех основных задач, рассказала начальник краевого управления по труду и занятости населения Надежда Капура.
Например, повышение уровня доходов, рост заработной платы, развитие социальной помощи нуждающимся, развитие системы социального контракта и так далее.
Через 9 лет уровень бедности должен быть снижен вдвое. По итогам 2020 года численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума составила 404,7 тыс. человек, уровень бедности — 17,5% от общей численности населения.
Как уже писал altapress.ru, в новой стратегии развития региона говорится, что коэффициент семей с доходом ниже прожиточного минимума должен упасть до 15,9% к 2024 г. и до 8,5% - к 2035 году.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Мы имеем целевое значение, которое должны конкретные люди, семьи перешагнуть, и над этим надо работать. Во всех странах мира во все времена, если власти собираются бороться с бедностью, — это целенаправленная конкретная работа. Мы должны акцентировать внимание на тех мерах, которые касаются этой категории жителей края, уделить этому особенное внимание.