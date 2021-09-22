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Жизнь

17,5% жителей Алтайского края выживают в бедности

К 2030 году уровень бедности в Алтайском крае должен упасть в два раза. Такую цель ставит программа снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Это обсудили 22 сентября на заседании правительства региона.

Бедность. Пенсионер.
Бедность. Пенсионер.
CC0

Эта программа насчитывает 59 мероприятий, направленных на решение четырех основных задач, рассказала начальник краевого управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

Например, повышение уровня доходов, рост заработной платы, развитие социальной помощи нуждающимся, развитие системы социального контракта и так далее.

Через 9 лет уровень бедности должен быть снижен вдвое. По итогам 2020 года численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума составила 404,7 тыс. человек, уровень бедности — 17,5% от общей численности населения.

Как уже писал altapress.ru, в новой стратегии развития региона говорится, что коэффициент семей с доходом ниже прожиточного минимума должен упасть до 15,9% к 2024 г. и до 8,5% - к 2035 году.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Мы имеем целевое значение, которое должны конкретные люди, семьи перешагнуть, и над этим надо работать. Во всех странах мира во все времена, если власти собираются бороться с бедностью, — это целенаправленная конкретная работа. Мы должны акцентировать внимание на тех мерах, которые касаются этой категории жителей края, уделить этому особенное внимание.

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