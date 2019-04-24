Жителей Алтайского края ждет потепление до +18

25 апреля
Ночью в Алтайском крае будет 0.+5 градусов и без осадков. Дневная температура составит +13.+18 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой дождь. Местами порывы ветра могут достигать 20 м/с.
26 апреля
Ночная температура составит +3.+8 градусов. в отдельных районах небольшой дождь, в южных районах местами сильный дождь. Днем синоптики обещают +9.+14 градусов. Также продолжатся дожди. Порывы ветра могут достигать 22 м/с.
27 апреля
Ночью будет -3.+2 градуса, на большей части территории небольшой дождь. В предгорьях ожидаются сильные осадки, в северо-западных районах с мокрым снегом. Дневная температура составит +3.+8, в предгорьях до +13 градусов. Сохранятся сильные осадки. Ветер местами до 18 м/с.
В Барнауле
25 апреля ночью ожидается +2.+4 градуса и без осадков. Днем +15.+17 градусов, возможен небольшой дождь в конце дня.
26 апреля ночью +5.+7, в конце ночи небольшой дождь. Днем +11.+13 градусов и небольшой дождь. Возможны порывы до 20 м/с.
27 апреля ночная температура составит -1.+1 градус, также небольшой дождь. Днем +5.+7 градусов и дождь во второй половине дня.