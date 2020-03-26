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Жизнь

Жителей Новосибирска наказали за «маленький Лас-Вегас» в Камне-на-Оби

В Алтайском крае двух жителей Новосибирска осудили за проведение азартных игр в Камне-на-Оби, сообщает региональный СК.

Казино.
Казино.
СС0

Сибиряков признали виновными в «организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны».

«Подсудимые в Камне-на-Оби арендовали нежилое помещение и оборудовали его игровыми автоматами с целью дальнейшего проведения азартных игр», — рассказали в ведомстве.

Азартные игры проводились с февраля по август 2019 года. В помещении установили не менее восьми компьютеров с программным обеспечением.

Суд признал подсудимых виновными и назначил одному из участников группы 1,5 года лишения свободы условно, другому — 2 года лишения свободы условно.

Также обоих оштрафовали на 25 и 45 тыс. рублей соответственно.

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