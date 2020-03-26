Жителей Новосибирска наказали за «маленький Лас-Вегас» в Камне-на-Оби

Сибиряков признали виновными в «организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны».
«Подсудимые в Камне-на-Оби арендовали нежилое помещение и оборудовали его игровыми автоматами с целью дальнейшего проведения азартных игр», — рассказали в ведомстве.
Азартные игры проводились с февраля по август 2019 года. В помещении установили не менее восьми компьютеров с программным обеспечением.
Суд признал подсудимых виновными и назначил одному из участников группы 1,5 года лишения свободы условно, другому — 2 года лишения свободы условно.
Также обоих оштрафовали на 25 и 45 тыс. рублей соответственно.