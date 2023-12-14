Жителей одной из улиц Барнаула затопили канализационные отходы

Барнаульцы пытались устранить засор своими силами, но все снова забивалось обратно.
Сотрудники коммунальных служб отказываются ремонтировать трубы: они, якобы, не стоят на балансе города. При этом все жители улицы платят за канализацию ежемесячно.
Неприятный запах жильцы чувствуют даже в мороз.
Горожане заявляют, что отходы стекают и в реку Пивоварка. Это может нанести ущерб экологии города, если проблему не решат, беспокоятся барнаульцы.
Ранее в Барнауле жильцы многоэтажки жаловались на поврежденную канализацию. В доме по адресу ул. Эмилии Алексеевой три дня стоял неприятный запах. Отходы лились прямо в подъезд дома.