Жители Алтая могут оценить качество дорожных работ с помощью мобильного приложения

Мобильное приложение разработано по поручению зампреда правительства РФ Максима Акимова.
Функционал и структуру приложения утвердили 17 декабря на заседании проектного комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«При реализации национального проекта нам нужна обратная связь с людьми. На 90% мы будем полагаться в оценке региональных властей не на формальные показатели, а на степень реакции людей — негативна она или позитивна. Поэтому мы создали приложение, которое выдает пользователю окружение — какие дороги планируется сделать, какие уже сделаны, где ведутся работы. Чтобы пользователи могли высказаться, оценить актуальность и качество ремонта этих участков», — пояснил Акимов.
Для оценки и комментария необходимо в приложении пройти авторизацию через портал государственных услуг.
После пользователь увидит карту дорог. Желтым цветом отмечены участки, где работы ведутся, зеленым — завершены (контракт выполнен и оплачен), серым — ожидается их начало.
Также можно найти интересующий участок по адресу. Можно отсортировать объекты по рейтингу пользователей или степени завершенности.
После выбора объекта выдается информация: фотографии до и после ремонта, отзывы о проделанной работе. Есть возможность поставить свою оценку или написать отзыв, в том числе с фото.
Как подчеркнули в Минтрансе Алтайского края, сейчас в приложении доступна информация о дорогах, включенных в программу нацпроекта на 2019 год.
Скачать приложение можно в Apple Store и Google Play.