Жители Алтая могут оценить качество дорожных работ с помощью мобильного приложения

Мобильное приложение разработано по поручению зампреда правительства РФ Максима Акимова.

Функционал и структуру приложения утвердили 17 декабря на заседании проектного комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«При реализации национального проекта нам нужна обратная связь с людьми. На 90% мы будем полагаться в оценке региональных властей не на формальные показатели, а на степень реакции людей — негативна она или позитивна. Поэтому мы создали приложение, которое выдает пользователю окружение — какие дороги планируется сделать, какие уже сделаны, где ведутся работы. Чтобы пользователи могли высказаться, оценить актуальность и качество ремонта этих участков», — пояснил Акимов.