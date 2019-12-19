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Жизнь

Жители Алтая могут оценить качество дорожных работ с помощью мобильного приложения

Жители Алтайского края с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Дороги» могут оценить качество дорожных работ, сообщает официальный сайт региона.

Дорожные работы, знак.
Дорожные работы, знак.
altapress.ru

Мобильное приложение разработано по поручению зампреда правительства РФ Максима Акимова.

Функционал и структуру приложения утвердили 17 декабря на заседании проектного комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«При реализации национального проекта нам нужна обратная связь с людьми. На 90% мы будем полагаться в оценке региональных властей не на формальные показатели, а на степень реакции людей — негативна она или позитивна. Поэтому мы создали приложение, которое выдает пользователю окружение — какие дороги планируется сделать, какие уже сделаны, где ведутся работы. Чтобы пользователи могли высказаться, оценить актуальность и качество ремонта этих участков», — пояснил Акимов.

Для оценки и комментария необходимо в приложении пройти авторизацию через портал государственных услуг.

Яма на дороге.
Яма на дороге.
vk.com/incident22

После пользователь увидит карту дорог. Желтым цветом отмечены участки, где работы ведутся, зеленым — завершены (контракт выполнен и оплачен), серым — ожидается их начало.

Также можно найти интересующий участок по адресу. Можно отсортировать объекты по рейтингу пользователей или степени завершенности.

После выбора объекта выдается информация: фотографии до и после ремонта, отзывы о проделанной работе. Есть возможность поставить свою оценку или написать отзыв, в том числе с фото.

Как подчеркнули в Минтрансе Алтайского края, сейчас в приложении доступна информация о дорогах, включенных в программу нацпроекта на 2019 год.

Скачать приложение можно в Apple Store и Google Play.

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