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Жители Алтая обменяли монеты на сумму более 425 тысяч рублей

С 20 мая по 2 июня в Алтайском крае и Республике Алтай проходила Всероссийская акция «Монетная неделя». За 2 недели жители региона бесплатно обменивали монеты из семейных копилок на банкноты, либо банк зачислял деньги на счет или вклад.

В Алтайском крае и Республике Алтай проходила Всероссийская акция «Монетная неделя».
В Алтайском крае и Республике Алтай проходила Всероссийская акция «Монетная неделя».
Фото предоставлено Россельхозбанком.

С каждым годом население все активнее принимает участие в данной акции. В сравнении с прошлым годом количество клиентов увеличилось в 3 раза, а сумма сданной мелочи – в 5 раз. За время акции жители края и республики обменяли 84 тыс. монет на сумму более 425 тысяч рублей. Абсолютный рекорд поставил житель города Бийска. Мужчина принес в офис Россельхозбанка на обмен монет на сумму 267 167 рублей, — рассказала об итогах «Монетной недели» начальник отдела кассовых операций Алтайского филиала РСХБ Наталья Перепелица.

В сбережениях клиентов РСХБ больше всего оказалось монет номиналом 10 рублей — почти 40% от общего объема. Далее идут по убыванию монеты номиналом 5 рублей, 10, 5 и 1 копейка, которые уже не чеканятся монетным двором. Самыми активными участниками акции стали женщины от 35-ти и старше — 62% от общего числа.

Напомню, всероссийская акция «Монетная неделя» проходит ежегодно. Ее организатором является Банк России. Цель акции — вернуть в оборот скопившуюся у населения мелочь, тем самым сокращая траты Центробанка на чеканку новых монет.

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