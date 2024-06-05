Жители Алтая обменяли монеты на сумму более 425 тысяч рублей

С каждым годом население все активнее принимает участие в данной акции. В сравнении с прошлым годом количество клиентов увеличилось в 3 раза, а сумма сданной мелочи – в 5 раз. За время акции жители края и республики обменяли 84 тыс. монет на сумму более 425 тысяч рублей. Абсолютный рекорд поставил житель города Бийска. Мужчина принес в офис Россельхозбанка на обмен монет на сумму 267 167 рублей, — рассказала об итогах «Монетной недели» начальник отдела кассовых операций Алтайского филиала РСХБ Наталья Перепелица.