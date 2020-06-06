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6 июня 15°C
Жизнь

Жители Алтая публикуют в соцсетях фото своей «первой клубнички»

Алтайские садоводы уже неделю собирают с кустиков клубнику, которую также называют «викторией», пишет «Бийский рабочий».

Ягода. Клубника. Земляника
Ягода. Клубника. Земляника
ССО

Клубничный сезон на Алтае в этом году начался необычно рано — спелые плоды уже в мае. Однако радость дачников омрачили холода и дожди, которые сейчас пришли в регион.

Впрочем, несмотря на это урожай уже собирают ведрами, а едят клубнику, судя по публикациям в соцсетях, целыми чашками.

В клубнике много антикосидантов, она помогает людям с анемией и плохими сосудами, стимулирует мыслительный процесс, улучшает память, препятствует отмиранию клеток мозга. Всего 150 грамм клубники в день могут прогнать депрессию.

Около 15% клубники — фруктовые сахара, также в ней есть клетчатка, фолиевая, лимонная, салициловая и яблочная кислоты, кальций, марганец, фосфор, железо, каротин и различные пектины.

И, конечно же, витамины группы В и витамин С — всего в одной чашечке свежих ягод более 140% дневной дозы.

«Последний день мая порадовал первой викторией. Надеюсь, лето будет под стать весне», — написала в соцсетях жительница Бийска.

В клубнике есть фитонутриенты, которые уменьшают болезненные ощущения при артрите. Защищают сердце от сбоев и предотвращают рак.

Еще один антираковый компонент — эллаговая кислота, которая встречается в клюкве, винограде и малине.

«Аааа наконец-то, не по одной, а контейнерами и чашками! Еще немного и ведра пойдут», — отметила в своем Instagram жительница Алтая.

Кстати

Клубника не является ягодой. В ягодах семена находятся внутри, а клубничные плоды — ложные ягоды, на разросшемся цветоложе которых находятся настоящие плоды — сухие орешки или маленькие семена. Клубника — это сложный орех.

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