Жители Алтая учатся зарабатывать на самоизоляции, предлагая место под соснами и кресло-качалку

Правда, пока что это больше напоминает «первые шаги», когда в уже готовое объявление добавляют несколько слов про самоизоляцию, попутно сделав вывод, что предмет продажи обязательно поможет пережить вирусную напасть.
В это время в соседних регионах уже вовсю предлагают стать другом или приобрести его на время самоизоляции, продают психологическую поддержку, онлайн-уроки фитнеса, щенков, котят и даже услуги с выездом на дом. А если стало просто скучно в четырех стенах, то можно заплатить и поговорить по телефону.
На «Авито» в разделе «Алтайский край» пока только восемь объявлений с упоминанием самоизоляции. Даже семь, поскольку в двух фигурирует один и тот же дом, который в одном случае продают, а в другом — сдают в аренду.
Кресло без обмена на рулоны
За 8 тыс. рублей продают «уникальный предмет» — совершенно новое кресло-качалку.
«Отлично подойдет как для самоизоляции, так и для удаленной работы. Удобное, не портит осанку, из качественного антивандального материала», — говорит обладатель «артефакта».
При этом обмен на гречку и туалетную бумагу продавец наотрез отказывается обсуждать.
Дом с тандыром, удочкой и поликлиникой
«Сдам уютный домик со всеми удобствами для самоизоляции. Расположен на самом берегу реки, отдельный вход со стороны реки. Есть отдельная котельная, водопровод, канализация, электричество, вай-фай», — пишет автор объявления.
Из бонусов — возможна доставка готовой еды из кафе неподалеку, рядом есть сауна, в которой «все дезинфицируется».
Есть мангал и тандыр, беседка на свежем воздухе. В шаговой доступности вся городская инфраструктура — магазины, банкоматы, поликлиника.
А если нечего будет кушать и закроют кафе неподалеку, то есть лодочный причал, с которого можно поймать рыбку. Цена возможности — от 1,5 тыс. рублей в сутки.
Домик, где снимают на видео доставку еды
Домики у реки сдаются в Камне-на-Оби на длительный срок, говорится в следующем объявлении.
«Теплые полы, баня, душ, отдельный выход к реке. Территория закрыта и продезинфицирована. Автостоянка на территории. Все под видеонаблюдением», — нахваливает автор объявления свои домики, количество которых ограничено.
Кроме того, организована доставка продуктов. Так что из домика можно вообще не выходить и весь карантин пролежать на теплом полу. И всего-то за 45 тыс. рублей в месяц.
Арендуй или купи вырубленное вдали от инфекций
За 9,9 млн рублей собственник продает новый дом из экологически чистых материалов ручной рубки, расположено жилье в реликтовом лесу Алтая.
«Ленточный бор — один из важных природных объектов Алтайского края. Дом готов для комфортного и безопасного проживания! Есть все коммуникации и удобства для безопасного проживания в дали от больших масс людей и инфекций. В пешей доступности река, ленточный бор, магазин. Есть баня, два гаража. Единственная возможность сохранить здоровье своей семьи и себя — самоизоляция», — пишет владелец «затерянного замка».
Далее собственник перечисляет уникальность ленточного бора: сколько их, сколько тонн пыли на гектар фильтруется, сколько влаги в процентах и осадков в милиметрах.
В другом объявлении этот же дом предлагают арендовать за 5 тыс. рублей в сутки.
Там в окна заглядывают толстолобики и стучат ветки сирени
В Белокурихе за 5 тыс. рублей в сутки сдается двухэтажный дом площадью 240 кв. метров.
«Имеется баня на берегу пруда, где можно провести культурный отдых. Рыбалка летняя и зимняя, можно поймать карпа, карася, толстолобика и много другой рыбы. Так же можно пожарить шашлыки и посидеть в большой беседке. Весной незабываемый запах сирени и цветущего сада», — говорится в объявлении.
Одно из главных преимуществ — есть прорубь, которая зимой не замерзает, а на Крещение освящается.
Что касается самоизоляции, то, как заверяют в объявлении, горный чистый воздух излечит от всего. А вместе с прорубью — непобедимый дуэт.
Создатель сети, вершина технологии и просто вещь
«Wi-Fi роутер в хорошем состоянии. Покупался у „Ростелекома“ под оптоволокно. На время самоизоляции как раз нужно обзавестись», — пишет счастливый обладатель аппарата.
Роутер за 599 рублей — это не единственное, что может ускользнуть из рук, если не поторопиться прямо сейчас. Еще имеется чудо-приставка для телевизора, так же «ростелекомовская».
Также на сайте появилось рекламное VIP-объявление о доставке роз в самоизоляцию. Доставить обещают самоотверженно хоть бабушке, хоть девушке, главное — жить должны в Барнауле.