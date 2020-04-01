Жители Алтая учатся зарабатывать на самоизоляции, предлагая место под соснами и кресло-качалку

В Алтайском крае 31 марта ввели карантинные мероприятия, некоторые находчивые жители региона уже пытаются использовать «самоизоляцию» в своих объявлениях на сайте « Авито ».

Правда, пока что это больше напоминает «первые шаги», когда в уже готовое объявление добавляют несколько слов про самоизоляцию, попутно сделав вывод, что предмет продажи обязательно поможет пережить вирусную напасть.

В это время в соседних регионах уже вовсю предлагают стать другом или приобрести его на время самоизоляции, продают психологическую поддержку, онлайн-уроки фитнеса, щенков, котят и даже услуги с выездом на дом. А если стало просто скучно в четырех стенах, то можно заплатить и поговорить по телефону.

На «Авито» в разделе «Алтайский край» пока только восемь объявлений с упоминанием самоизоляции. Даже семь, поскольку в двух фигурирует один и тот же дом, который в одном случае продают, а в другом — сдают в аренду.

Кресло без обмена на рулоны

Объявления на «Авито» во время режима самоизоляции. avito.ru.

За 8 тыс. рублей продают «уникальный предмет» — совершенно новое кресло-качалку.

«Отлично подойдет как для самоизоляции, так и для удаленной работы. Удобное, не портит осанку, из качественного антивандального материала», — говорит обладатель «артефакта».

При этом обмен на гречку и туалетную бумагу продавец наотрез отказывается обсуждать.

Дом с тандыром , удочкой и поликлиникой

Объявления на «Авито» во время режима самоизоляции. avito.ru.

«Сдам уютный домик со всеми удобствами для самоизоляции. Расположен на самом берегу реки, отдельный вход со стороны реки. Есть отдельная котельная, водопровод, канализация, электричество, вай-фай», — пишет автор объявления.

Из бонусов — возможна доставка готовой еды из кафе неподалеку, рядом есть сауна, в которой «все дезинфицируется».

Есть мангал и тандыр, беседка на свежем воздухе. В шаговой доступности вся городская инфраструктура — магазины, банкоматы, поликлиника.

А если нечего будет кушать и закроют кафе неподалеку, то есть лодочный причал, с которого можно поймать рыбку. Цена возможности — от 1,5 тыс. рублей в сутки.

Домик , где снимают на видео доставку еды

Объявления на «Авито» во время режима самоизоляции. avito.ru.

Домики у реки сдаются в Камне-на-Оби на длительный срок, говорится в следующем объявлении.

«Теплые полы, баня, душ, отдельный выход к реке. Территория закрыта и продезинфицирована. Автостоянка на территории. Все под видеонаблюдением», — нахваливает автор объявления свои домики, количество которых ограничено.

Кроме того, организована доставка продуктов. Так что из домика можно вообще не выходить и весь карантин пролежать на теплом полу. И всего-то за 45 тыс. рублей в месяц.

Арендуй или купи вырубленное вдали от инфекций

Объявления на «Авито» во время режима самоизоляции. avito.ru.

За 9,9 млн рублей собственник продает новый дом из экологически чистых материалов ручной рубки, расположено жилье в реликтовом лесу Алтая.

«Ленточный бор — один из важных природных объектов Алтайского края. Дом готов для комфортного и безопасного проживания! Есть все коммуникации и удобства для безопасного проживания в дали от больших масс людей и инфекций. В пешей доступности река, ленточный бор, магазин. Есть баня, два гаража. Единственная возможность сохранить здоровье своей семьи и себя — самоизоляция», — пишет владелец «затерянного замка».

Далее собственник перечисляет уникальность ленточного бора: сколько их, сколько тонн пыли на гектар фильтруется, сколько влаги в процентах и осадков в милиметрах.

В другом объявлении этот же дом предлагают арендовать за 5 тыс. рублей в сутки.

Там в окна заглядывают толстолобики и стучат ветки сирени

Объявления на «Авито» во время режима самоизоляции. avito.ru.

В Белокурихе за 5 тыс. рублей в сутки сдается двухэтажный дом площадью 240 кв. метров.

«Имеется баня на берегу пруда, где можно провести культурный отдых. Рыбалка летняя и зимняя, можно поймать карпа, карася, толстолобика и много другой рыбы. Так же можно пожарить шашлыки и посидеть в большой беседке. Весной незабываемый запах сирени и цветущего сада», — говорится в объявлении.

Одно из главных преимуществ — есть прорубь, которая зимой не замерзает, а на Крещение освящается.

Что касается самоизоляции, то, как заверяют в объявлении, горный чистый воздух излечит от всего. А вместе с прорубью — непобедимый дуэт.

Создатель сети , вершина технологии и просто вещь

Объявления на «Авито» во время режима самоизоляции. avito.ru.

«Wi-Fi роутер в хорошем состоянии. Покупался у „Ростелекома“ под оптоволокно. На время самоизоляции как раз нужно обзавестись», — пишет счастливый обладатель аппарата.

Роутер за 599 рублей — это не единственное, что может ускользнуть из рук, если не поторопиться прямо сейчас. Еще имеется чудо-приставка для телевизора, так же «ростелекомовская».

Также на сайте появилось рекламное VIP-объявление о доставке роз в самоизоляцию. Доставить обещают самоотверженно хоть бабушке, хоть девушке, главное — жить должны в Барнауле.