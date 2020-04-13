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13 апреля
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Жизнь

Жители алтайского города боятся, что растущая свалка «похоронит» их дома

В Змеиногорске у въезда на полигон растет свалка. Предполагается, что мусор здесь скидывают жители города и сотрудники коммунальных служб, пишет «Змеиногорский вестник».

Мусор.
Мусор.
CCO

Ветер разносит мусор и сопутствующие запахи по ближайшим районам.

«Поля фильтрации тоже расположены выше, а ассенизаторские машины, не добравшись до них, сливают канализационные стоки неподалеку. Речки-вонючки стекают с пригорка на городскую улицу, а оттуда в реку», — пишут в «Вестнике».

По этому поводу у жителей Змеиногорска накопилось множество вопросов.

«Дело в том, что ТКО с полигона должен вывозить наш региональный оператор ООО „ВторГеоРесурс“. Они и вывозят, но не больше одной машины в день. А, представьте, сколько машин ежедневно доставляют ТКО на полигон?! В разы больше! Если немедленно не навести порядок на полигоне, свалка „выползет“ за ограждение и просто „похоронит“ близлежащие дома!» — возмущаются в местной газете.

С мусором в Змеиногорске периодически возникают разные проблемы. Так, в январе к полигону пришлось расчищать дорогу от снега, чтобы машины добирались до него по графику.

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