Жители алтайского города намерены рассказать президенту про плохую уборку снега

В паблике «Инцидент. Рубцовск» растет недовольство жителей третьего по величине города Алтайского края темпами уборки снега с улиц и тротуаров. Некоторые активисты Рубцовска создают петицию в адрес президента Владимира Путина и губернатора Виктора Томенко.

Сразу несколько таких сообщений появилось в паблике в начале января. Авторы постов отмечают, что так плохо город давно не убирался. При этом снег стал причиной нескольких ДТП. А свисающие с крыш домов белоснежные лавины могут накрыть горожан в любой момент.

«По городу невозможно передвигаться ни то что на машине, но даже пешком», — пишут рубцовчане.

«Создаю петицию на счёт того, что не чистят снег в городе. У кого есть фото не чищенных дворов и улиц, просьба скинуть в личные сообщения для добавления к петиции. Петиция на имя губернатора Алтайского края и Президента РФ», — говорится в одном из постов.

Петиция действительно появилась в Интернете, но пока ее никто из рубцовчан не подписал.

Между тем, на официальном сайте Рубцовска городские власти ежедневно сообщают о большой уборке улиц и тротуаров.