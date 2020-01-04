Жители алтайского города намерены рассказать президенту про плохую уборку снега

Сразу несколько таких сообщений появилось в паблике в начале января. Авторы постов отмечают, что так плохо город давно не убирался. При этом снег стал причиной нескольких ДТП. А свисающие с крыш домов белоснежные лавины могут накрыть горожан в любой момент.
«По городу невозможно передвигаться ни то что на машине, но даже пешком», — пишут рубцовчане.
«Создаю петицию на счёт того, что не чистят снег в городе. У кого есть фото не чищенных дворов и улиц, просьба скинуть в личные сообщения для добавления к петиции. Петиция на имя губернатора Алтайского края и Президента РФ», — говорится в одном из постов.
Петиция действительно появилась в Интернете, но пока ее никто из рубцовчан не подписал.
Между тем, на официальном сайте Рубцовска городские власти ежедневно сообщают о большой уборке улиц и тротуаров.
МУП «АвтоСпецТехника», выигравшее конкурс на очистку города от снега, исправно выполняет указанные работы в период новогодних праздников. Коллектив предприятия сделал перерыв лишь 1 января, а уже на следующий день, 2-го, семь единиц снегоуборочной техники с раннего утра приступили к работе.
Во второй день нового года коммунальщики чистили северную часть Рубцовска. 3 января приступили к очистке центральной части города, в частности, проспекта Ленина. 4 января планируется начать вывоз снега. Кроме того, будут продолжены работы по уборке снега на территории города.