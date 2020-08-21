Жители алтайского города решили не платить по счетам ЖКХ

По городу пошли слухи, что правительство России освободило от коммунальных платежей россиян в период пандемии. Каменцы перестали платить по счетам.
Задолженность составляет уже 34 млн рублей. В июле собираемость платежей упала аж на 30% по сравнению с июнем.
«Жители города, приходя в „Теплосети“ на поверку, напрямую говорят, что правительство их освободило от уплаты. Стараемся переубедить. Проблема назревает серьезная — население накопит долги, которые невозможно будет оплатить. Доводить до суда не хочется, но вынуждены регулярно подавать иски. Для тех, кто решил избавиться от долгов, делаем договора рассрочки платежей. Лишь бы инициатива была», — говорит Константин Куликов.
У некоторых долг превысил 100−200 тысяч рублей.
На самом деле правительство освободило граждан до 1 января 2021 года от уплаты пени за просроченные коммунальные платежи.
Некоторые каменцы осознанно не платят за коммунальные услуги, ссылаясь на то, что МУП «Каменские теплосети» скоро обанкротятся, но слухи о банкротстве не оправданы, утверждает председатель районного комитета по ЖКХ Валерий Басманов.