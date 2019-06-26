Жители алтайского города восемь месяцев живут без воды

Администрация Заринска пообещала в ближайшее время решить проблему водоснабжения микрорайона, узнал «Банкфакс». О полноценном восстановлении изношенного водопровода речи не идет.
Сергей Пеньков,
заместитель главы администрации Заринска:
По стечению времени водопровод пришел в негодность — с осени прошлого года и скважина приказала долго жить. Это бесхоз полный. Мы начали подвозить туда воду на безвозмездной основе и пытались каким-то образом этот вопрос решить. Проблема в том, что поселок находится на горе, а скалу мы не могли пробурить. Но в этом году мы нашли подрядную организацию и в 50 метрах от крайнего дома все-таки пробурили скважину.
Эту скважину начали промывать и подключать к колонке, которой люди пользовались ранее. Таким образом вода непосредственно до домов все же не дойдет. К тому же, не во всех домах на окраине есть водопровод, поэтому колонка — единственное решение проблемы.