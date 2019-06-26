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Жизнь

Жители алтайского города восемь месяцев живут без воды

Жители частного сектора на окраине Заринска с ноября 2018 года живут без питьевой воды, сообщает ГТРК «Алтай». Из-за изношенности труб водопровод перестал работать, а отремонтировать его нельзя, говорят местные власти. Речь идет о нескольких домах, в которых проживает около 30 человек.

Кран. Вода.
Кран. Вода.
СС0

Администрация Заринска пообещала в ближайшее время решить проблему водоснабжения микрорайона, узнал «Банкфакс». О полноценном восстановлении изношенного водопровода речи не идет.

Сергей Пеньков,
заместитель главы администрации Заринска:

По стечению времени водопровод пришел в негодность — с осени прошлого года и скважина приказала долго жить. Это бесхоз полный. Мы начали подвозить туда воду на безвозмездной основе и пытались каким-то образом этот вопрос решить. Проблема в том, что поселок находится на горе, а скалу мы не могли пробурить. Но в этом году мы нашли подрядную организацию и в 50 метрах от крайнего дома все-таки пробурили скважину.

Эту скважину начали промывать и подключать к колонке, которой люди пользовались ранее. Таким образом вода непосредственно до домов все же не дойдет. К тому же, не во всех домах на окраине есть водопровод, поэтому колонка — единственное решение проблемы.

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