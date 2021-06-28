Жители алтайского города жалуются на последствия отремонтированной дороги

Жительница Рубцовска записала обращение, в котором рассказала о проблеме, возникшей после ремонта одного из местных бульваров. «Ни пройти, ни проехать», — говорит на камеру женщина.

По ее словам, в прошлом году в Рубцовске, наконец, отремонтировали Бульвар Победы, который много лет был в «разбомбленном» состоянии. Все бы ничего, но ремонт вышел боком жителям окрестных домов.

По съезду, ведущими во дворы вся вода с бульвара стала стекаться к ним.

«Теперь в этом дворе, между домами № 3 и № 5 бесконечная лужа. Весной сюда стекается талый снег, а летом все дожди. Вот такой прекрасный вид», — рассказала горожанка.

В комментария люди рассказали, что под лужей есть еще и яма. А причиной всех проблем является ливневая канализация, «которой в Рубцовске практически нет».