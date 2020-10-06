Жители Алтайского края делятся первыми снежными фото

В соцсетях появились фото первого снега, который выпал в нескольких районах Алтайского края и Республики Алтай. Местами снега выпало столько, что хватило на сугробы.

Первый снег в Алтайском крае. Чарышское.

В Барнауле снега пока нет, но предгорье, Белокуриха, Бийск уже почувствовали дыхание зимы. Также снег выпал в Горно-Алтайске, Чемальском районе Республики Алтай.

Фотографии публикуют подписчики Barnaul22 и пользователи Instagram.

Так выглядит трасса Белокуриха — Солонешное:

Водители сообщили, что о гололеде на змеиногорской трассе в районе поселка Утка.

Погода в Алтайском крае

В ближайшие трое суток в регионе будут дожди и мокрый снег.

6, 7 и 8 октября небольшие, по югу и востоку умеренные, а в предгорьях местами сильные осадки. Ветер западный, 3−10 м/с, местами порывы до 13−20 м/с.

Ночью −5… +1 градус. Днем до +7 градусов.