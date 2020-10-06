Жители Алтайского края делятся первыми снежными фото

В Барнауле снега пока нет, но предгорье, Белокуриха, Бийск уже почувствовали дыхание зимы. Также снег выпал в Горно-Алтайске, Чемальском районе Республики Алтай.
Фотографии публикуют подписчики Barnaul22 и пользователи Instagram.
Так выглядит трасса Белокуриха — Солонешное:
Водители сообщили, что о гололеде на змеиногорской трассе в районе поселка Утка.
Погода в Алтайском крае
В ближайшие трое суток в регионе будут дожди и мокрый снег.
6, 7 и 8 октября небольшие, по югу и востоку умеренные, а в предгорьях местами сильные осадки. Ветер западный, 3−10 м/с, местами порывы до 13−20 м/с.
Ночью −5… +1 градус. Днем до +7 градусов.