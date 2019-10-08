Алтайский край задолжал за услуги ЖКХ гигантскую сумму

Долг Алтайского края перед коммунальщиками составил 2,1 млрд рублей. И он продолжает расти, сообщил министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев 7 октября на пресс-конференции.

Общая сумма задолженности складывается из следующих показателей. К началу отопительного сезона государственные и муниципальные организации Алтайского края задолжали коммунальщикам 213 млн рублей. В три раза больше должны коммерческие организации края — 680 млн рублей. Но основными должниками являются жители региона, чей долг составляет в настоящий момент 1,233 млрд рублей.

Гилев отметил, что перед руководством края стоит задача остановить рост этих долгов, чтобы не было проблем с прохождением отопительного сезона.

«Отопительный сезон полностью стартовал в 62 муниципальных образованиях. Однако не все еще запущено — буквально по одной-две котельной, школе или детскому саду», — рассказал Иван Гилев.

Министр особо подчеркнул, что запуск теплоснабжения проведен в короткие сроки. Тепло подали фактически за три дня, тогда как в прошлом году этот процесс затянулся на три недели.

Услугами теплоснабжения в Алтайском крае обеспечивается 260 населенных пунктов. В том числе, более 20 тысяч домов, 924 детских сада, 1204 школы и 920 больниц.