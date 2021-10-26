26 октября 7°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Жители Алтайского края хотели бы чаще связывать друг друга во время занятий любовью

Автор проекта «Россия в постели» Александр Гончаров, исследующий сексуальную жизнь россиян, пришел к выводу, что жители Алтайского края хотели бы чаще связывать своих партнеров во время занятий любовью.

Секс.
Секс.
CCO

На карте сексуальных предпочтений в регионах указано, что в Алтайском крае жители выбирают связывание во время любовных утех.

«Связывание больше интересует женщин — 47%, среди мужчин — 25%", — говорится в исследовании на основании опроса.

Кстати, в Алтайском крае опрос прошли около 300 человек — в большинстве это женщины в возрасте от 18 до 24 лет.

Стоит отметить, что связывание среди других регионов не пользуется большой популярностью. К примеру, такой выбор сделали в Магаданской, Калининградской и Костромской областях, а также в Хакасии.

В Республике Алтай выбирают игры с нижним бельем, а в Туве народ расслабляется массажем. Есть в Сибири и другие варианты сексуальных игр.

Ранее корреспондент altapress.ru попробовала устроиться на работу вебкам-моделью и чуть не стала зарабатывать больше.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость