Жители Алтайского края хотели бы чаще связывать друг друга во время занятий любовью

Автор проекта « Россия в постели » Александр Гончаров, исследующий сексуальную жизнь россиян, пришел к выводу, что жители Алтайского края хотели бы чаще связывать своих партнеров во время занятий любовью.

На карте сексуальных предпочтений в регионах указано, что в Алтайском крае жители выбирают связывание во время любовных утех.

«Связывание больше интересует женщин — 47%, среди мужчин — 25%", — говорится в исследовании на основании опроса.

Кстати, в Алтайском крае опрос прошли около 300 человек — в большинстве это женщины в возрасте от 18 до 24 лет.

Стоит отметить, что связывание среди других регионов не пользуется большой популярностью. К примеру, такой выбор сделали в Магаданской, Калининградской и Костромской областях, а также в Хакасии.

В Республике Алтай выбирают игры с нижним бельем, а в Туве народ расслабляется массажем. Есть в Сибири и другие варианты сексуальных игр.

Ранее корреспондент altapress.ru попробовала устроиться на работу вебкам-моделью и чуть не стала зарабатывать больше.