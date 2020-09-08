Время грибоедов. Жители Алтая хвастаются в соцсетях удачной вылазкой в лес за белыми и маслятами

На Алтае продолжается грибной сезон. Жители края привозят из леса целые ящики грибов, а потом хвастаются своими находками в соцсетях. А еще рассказывают о заветных местах и ругаются на неопытных грибников.

Любители «тихой охоты» называют самыми грибными районами Панкрушихинский, Павловский (у сел Рогозиха, Черемное, Колыванское) и Тальменский районы (у села Ларичиха).

Также они активно собирают грибы в пригороде Барнаула — в лесах у Бобровки, Фирсово, Южного, Озерок, Лебяжье. Некоторым удается отыскать добычу даже в сосновом бору в черте города.

Грибники привозят из леса козляки, рыжики, грузди. Своими находками они активно делятся в соцсетях и группах по интересам. Например, в сообществе «Грибы и грибники Алтая» во ВКонтакте.

Урожай грибов. Фото из соцсетей. vk.com/gribyberries

Там пишут, что маслят и моховиков много, но они по большей части — переростки и червивые. Зато подберезовики, подосиновики и белые грибы — чистые.

Жители края нередко добавляют к фотографиям восторженные комментарии.

«Я впервые нашел боровой подосиновик. Какой это красивый гриб! Как его ярко красная шляпка эффектно смотрится на белом лишайнике — это фантастика. Мои эмоции не передать словами! Найти подосиновик в бору, где нет ни единой осинки!» — пишет участник сообщества «Грибники Барнаула, Алтайский край» о находке в лесу под селом Арбузовка.

А еще грибники не скупятся на комплименты. Под фотографиями с масштабного урожая нередко появляются одобрительные комментарии. Так, один из пользователей оценил большой таз белых грибов и написал: «Супер! Грибной оргазм!!!».

Опытные грибники не только восторгаются, но и жалуются. Те грибы, что они оставляют подрасти, на следующий день срезают новички. «Очень хочется оставить на пне надпись: «Подождите немного», — пишет один из комментаторов.

Однако не каждый готов бродить по лесу в поисках наживы. Чтобы пропустить этот пункт и сразу получить ведерко грибов, достаточно прийти на рынок. В районе площади Спартака можно купить килограмм опят за 100 рублей, маслят — за 150 рублей. Белые грибы стоят от 400 до 500 рублей за кг. В сушеном виде — 1700−2500 рублей за полкило.

Урожай грибов. Фото из соцсетей. vk.com/gribyberries

Но если вы все-таки отправляетесь в лес, помните о безопасности. Возьмите с собой запас воды, свисток, не отходите далеко от троп и не оставляйте детей без присмотра. Грибная охота очень увлекательна.