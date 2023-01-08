Жители Алтайского края кинулись оформлять новое социальное пособие

В Алтайском крае уже подано 12,5 тыс. заявлений на единое пособие — новую меру поддержки для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Такие данные на 5 января 2023 года привели в региональном Отделении Социального фонда России. Оформление выплаты стартовало 28 декабря на портале «Госуслуги».

Наталия Мочалова,

заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по Алтайскому краю:

Работу по рассмотрению заявлений в крае начали 3 января, 4 января фонд также принимал личные обращения родителей за пособием. Клиентские службы Социального фонда России в регионе работали по специальному графику, чтобы у алтайских семей была возможность оформить новую выплату и обратиться по другим вопросам. В результате на сегодняшний день выплаты уже назначены для 698 алтайских семей.

Помимо этого, часть заявлений родителей поступила на пособие первому ребенку до трех лет. Теперь эта выплата входит в единое пособие и оформляется по новым правилам.

В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут оформить выплату по ранее действовавшим условиям. То есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи (в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого пособия).

В итоге за выплатой на первого ребенка по прежним правилам в Алтайском крае обратились 268 родителей.

Что такое единое пособие

В целом единое пособие заменяет нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки: это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, две ежемесячные выплаты на детей от трех до восьми и от 8 до 17 лет, а также ежемесячную выплату по беременности.

Новое пособие назначают семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека, сообщает официальный сайт региона.