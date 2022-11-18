18 ноября
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Жизнь

Жители Алтайского края могут бронировать отели по России через сервис МТС Travel

МТС запустила сервис бронирования отелей по России на платформе travel.mts.ru. В настоящее время на площадке доступно около 14 тысяч отелей и гостиниц по России.

Гостиница. Кровать. Отель.
Гостиница. Кровать. Отель.
СС0

Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы. Ассортимент гостиниц и отелей, а также функции платформы МТС Travel для удобства пользователей будут постоянно расширяться. Например, до конца года появятся отели в странах СНГ, позднее — в дальнем зарубежье.

Также на платформе МТС Travel можно забронировать жилье для отдыха в Алтайском крае, до конца года будет представлено более 130 объектов размещения. Если отель пока не подключен к МТС Travel — площадка открыта к началу сотрудничества.

Путешественники из Алтайского края с помощью нового сервиса могут бронировать отели по всей России, включая самые популярные направления: Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Среди соседних регионов жители края традиционно отдают предпочтение поездкам в Новосибирск, где уже доступно более 70 отелей и гостиниц, а также путешествиям на автомобиле в Горный Алтай, где предлагается более 100 объектов размещения.

«Теперь в поездках по России наши земляки могут воспользоваться сервисом МТС Travel и всего в два клика выбрать для себя подходящий вариант размещения. А те, не кто не планирует далеко уезжать, могут отправится в путешествие по Чуйскому тракту вместе с нашим бесплатным аудиогидом, который мы запустили к вековому юбилею легендарной автодороги. Места для остановок по пути также можно будет забронировать через наш сервис. Уверен, появление новой платформы даст дополнительный импульс развитию туристического потенциала Алтайского края», — говорит директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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