Жители Алтайского края могут бронировать отели по России через сервис МТС Travel

МТС запустила сервис бронирования отелей по России на платформе travel.mts.ru . В настоящее время на площадке доступно около 14 тысяч отелей и гостиниц по России.

Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы. Ассортимент гостиниц и отелей, а также функции платформы МТС Travel для удобства пользователей будут постоянно расширяться. Например, до конца года появятся отели в странах СНГ, позднее — в дальнем зарубежье.

Также на платформе МТС Travel можно забронировать жилье для отдыха в Алтайском крае, до конца года будет представлено более 130 объектов размещения. Если отель пока не подключен к МТС Travel — площадка открыта к началу сотрудничества.

Путешественники из Алтайского края с помощью нового сервиса могут бронировать отели по всей России, включая самые популярные направления: Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Среди соседних регионов жители края традиционно отдают предпочтение поездкам в Новосибирск, где уже доступно более 70 отелей и гостиниц, а также путешествиям на автомобиле в Горный Алтай, где предлагается более 100 объектов размещения.