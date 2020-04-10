Жители Алтайского края 65+ могут дистанционно оформить больничный на период самоизоляции

Листок нетрудоспособности оформят автоматически. Для этого надо позвонить своему работодателю и изъявить такое желание. Работодатель сформирует реестр желающих и подаст в соцстрах. Далее документы передадут в медучреждение, а так автоматически сформируют больничные.
Они выдаются на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля. Единовременную выплату застрахованный гражданин получит не позднее чем через 7 дней с момента выдачи листка.
В Фонде считают, что такая мера снизит финансовую нагрузку на работодателей в период самоизоляции. Все выплаты будут сделаны за счет соцстраха.
Светлана Карташова отметила, что таким образом в крае уже оформлено более 3000 листков нетрудоспособности.