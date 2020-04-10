Жители Алтайского края 65+ могут дистанционно оформить больничный на период самоизоляции

В Алтайском крае действуют временные правила выдачи листков нетрудоспособности, по которым работающие пожилые люди могут оформить больничный, не выходя из дома, рассказала Светлана Карташова, заместитель регионального управляющего Фонда социального страхования РФ

Листок нетрудоспособности оформят автоматически. Для этого надо позвонить своему работодателю и изъявить такое желание. Работодатель сформирует реестр желающих и подаст в соцстрах. Далее документы передадут в медучреждение, а так автоматически сформируют больничные.

Они выдаются на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля. Единовременную выплату застрахованный гражданин получит не позднее чем через 7 дней с момента выдачи листка.

В Фонде считают, что такая мера снизит финансовую нагрузку на работодателей в период самоизоляции. Все выплаты будут сделаны за счет соцстраха.

Светлана Карташова отметила, что таким образом в крае уже оформлено более 3000 листков нетрудоспособности.