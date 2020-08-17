Жители Алтайского края могут купить набор для анализа на COVID-19

В нескольких городах Алтайского края запустили в продажу систему для бесконтактного анализа на COVID-19. Такой услугой можно воспользоваться в Барнауле, Бийске и Новоалтайске.

Бесконтактные тесты на COVID-19 запустила частная сеть лабораторий «Инвитро». Исследование могут сделать все желающие, не имеющие симптомы ОРВИ. Направление врача не требуется, но обязательно нужен документ, удостоверяющий личность.

Купить комплект можно в медофисе «Инвитро». В наборе будут необходимые расходные материалы и инструкция о том, как правильно взять биоматериал. После процедуры его нужно привезти в офис.

Анализ будут делать в лаборатории методом ПЦР. Результаты вышлют на электронную почту.

Стоимость комплекта составит чуть менее 2 тыс. рублей.