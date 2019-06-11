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Жизнь

Жители Алтайского края могут лишиться отпуска из-за долгов государству

Долги по налогам жителей Алтайского края составили 2,3 млрд рублей, сообщили в краевой налоговой службе. Должникам это может грозить испорченным отдыхом и дополнительными тратами.

Пляжный отдых.
Пляжный отдых.
СС0

С начала года долги сократились на 444 млн рублей.

УФНС России по Алтайскому краю порекомендовало всем, у кого в собственности есть квартира, жилой дом, земельный участок, транспортные средства, заранее убедиться в отсутствии долгов по налогам. Иначе может грозить следующее:

  • приставы могут ограничить выезд должника за пределы России,
  • за каждый календарный день просрочки капает пеня на сумму задолженности в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ — это 8,82% годовых,
  • суд может увеличить сумму долга на размер госпошлины и взыскать еще и исполнительский сбор 7% от суммы взыскания, но не менее тысячи рублей,
  • приставы могут арестовать имущество для последующей его реализации и уплаты долга — это может быть мобильный телефон, мебель, техника или автомобиль.

Получить актуальную информацию о задолженности, а также оплатить налоги можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».

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