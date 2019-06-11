Жители Алтайского края могут лишиться отпуска из-за долгов государству

С начала года долги сократились на 444 млн рублей.
УФНС России по Алтайскому краю порекомендовало всем, у кого в собственности есть квартира, жилой дом, земельный участок, транспортные средства, заранее убедиться в отсутствии долгов по налогам. Иначе может грозить следующее:
- приставы могут ограничить выезд должника за пределы России,
- за каждый календарный день просрочки капает пеня на сумму задолженности в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ — это 8,82% годовых,
- суд может увеличить сумму долга на размер госпошлины и взыскать еще и исполнительский сбор 7% от суммы взыскания, но не менее тысячи рублей,
- приставы могут арестовать имущество для последующей его реализации и уплаты долга — это может быть мобильный телефон, мебель, техника или автомобиль.
Получить актуальную информацию о задолженности, а также оплатить налоги можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».