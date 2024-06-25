Несмотря на то, что местные жители информируют ответственные службы о проблеме, никаких действий не предпринимается, ограничиваясь лишь обещаниями.
Эта дорога также ведет к кладбищу, и из-за проблем с дамбой жители поселка не могут добраться до него.
В качестве альтернативы им предложили объездной путь через село Каркавино, который значительно длиннее и неудобнее привычного пешего маршрута.
Ранее сообщалось, что житель Алтайского края обратил внимание на грязную свиноферму.
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