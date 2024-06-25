В поселке Лучевое Косихинского района сложилась критическая ситуация: уже третью неделю наблюдаются проблемы с дамбой. Об этом пишет "Инцидент Барнаул".

Несмотря на то, что местные жители информируют ответственные службы о проблеме, никаких действий не предпринимается, ограничиваясь лишь обещаниями.

Эта дорога также ведет к кладбищу, и из-за проблем с дамбой жители поселка не могут добраться до него.

В качестве альтернативы им предложили объездной путь через село Каркавино, который значительно длиннее и неудобнее привычного пешего маршрута.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края обратил внимание на грязную свиноферму.

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