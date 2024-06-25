В Ребрихинском районе, в селе Белово уже несколько лет существует проблема, связанная со свинофермой, расположенной слишком близко к жилым домам и водонапорной башне. Об этом пишет «Инцидент Барнаул».

Отмечается, что владелец фермы содержит около 200 свиней на расстоянии всего 200 м от жилых домов и 100 м от водонапорной башни.

Одна из главных проблем — это навоз, который не убирается годами. На просьбы убрать его владелец свинофермы не реагирует. В результате жители села страдают от мух и невыносимого запаха круглый год, особенно в теплое время.

Из-за запаха невозможно находиться на улице, а окна приходится держать закрытыми. Жители села хотели бы, чтобы компетентные органы обратили внимание на эту проблему и проверили, насколько она соответствует законодательству.

Ранее сообщалось, что жители центральной части Барнаула обращают внимание на скопившийся мусор.

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