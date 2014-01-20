Жители Алтайского края обрушились на губернатора из-за снега и предложили ему новый маршрут

19 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с членами правительства края и барнаульскими чиновниками проехал по улицам и посмотрел, как чистят город. Свои выводы и наблюдения глава региона высказал в Instagram. Жители края отреагировали на это и предложили губернатору свой маршрут. Пост собрал почти 300 комментариев.

«Коллапс»: что говорит губернатор

Представители власти посмотрели, как чистят пр. Комсомольский, Строителей, Космонавтов, проехали по Гоголя и заглянули в некоторые дворы. Виктор Томенко признал, что с такими объемами снега существующая система уборки Барнаула не справляется.

«Фактически мы наблюдаем коллапс», — заявил он.

Администрация Барнаула должна разработать новую, современную, действенную и понятную жителям систему работы по уборке снега, добавил губернатор, а также посчитать, сколько дополнительно нужно техники и специалистов, снежных полигонов и даже снегоплавильных установок.

«Забытые вами люди: что говорят жители

С мольбами о помощи в Instagram губернатора написали практически из всех уголков края: Рубцовска, Бийска, Славгорода, Новоалтайска, больших и маленьких сел. Во многих населенных пунктах не разгребли завалы еще с прошлого снегопада.

Жители боятся не только остаться отрезанными от помощи в случае экстренной ситуации сейчас, но и предрекают сложное прохождение паводка, а также разрушенный асфальт и ливневые канализации.

„Виктор Петрович, спасите Рубцовск! Если у нас дальше будет так работать дорожная служба, весной Рубцовск утонет! Снег не вывозят и не справляются с его очисткоой… Страшно представить что будет весной! Паводок неизбежен“.

„Виктор Петрович, нам нужна помощь в городе Славгороде. Очистка улиц неэффективная, контроля качества уборки вообще не ощущаем. До петиции жителей вообще техника активно не двигалась, с пятницы ездят тракторы по городу, нагребают кучи снега по обочинам. Этим ситуация только усугубляется“.

„А правительство в села не хотят приехать, посмотреть, как там чистятся дороги? Там не то, что по тротуарам, там людям вообще негде пройти, сугробы по 2 метра. Почему-то губернатор Алтайского края контролирует только краевую столицу, а села тоже относятся к Алтайскому краю“.

Снег в Барнауле. altairegion22.ru

„В Бийске еще после прошлого снегопада некоторые улицы не очистили, про тротуары вообще все забыли, бабушки по дорогам ходят, и все их пропускают“.

„А можно и Змеиногорск почистить хоть немного. А то мы уже над домами на снегоходах ездим“.

Читать далее Вы бы приехали к нам в с. Алтайское, да ещё и тайно, посмотрели бы на наши дороги. Я понимаю, что везде так, но кто наведёт порядок, когда он будет это порядок уже?! Наши главы районов сидят штаны протирают и всё, толку нет, порядка нет! К кому обращаться, нас никто не слышит, а, может быть, просто не хотят слышать?». «В деревнях кто будет чистить дороги, если по закону положено чистить в течение 12 часов после бурана, а глава администрации говорит — в течение трех дней. Мало того, что нет дороги, так люди и без воды питьевой сидят!». «В поселке Масальский Локтевского района нет дороги с четверга. Все село сидит без хлеба и молочки. Не чистят и пока не собираются, хоть вымрите все, ни скорая, ни пожарка не приедет, если что случись».

Не меньше обращений к губернатору пришло от барнаульцев, которые возмутились не только заваленными дворами, но и улицами в центре.

Виктор Петрович, складывается впечатление что вас возят именно там где техника поработала. Я живу на улице Профинтерна в доме номер 6, это на секундочку центр города, так вот пешеходное движение по чётной стороне улицы закончилось ещё перед Новым годом. Про нечищеный двор я вообще молчу. Так зачем говорить про частный сектор или другие города, когда центр города почистить никто не может. Лучше не злите людей такими выездами, вера в правду подрывается".

«А почему бы не заглянуть не на Ленинский и Строителей, а в те же проблемные места какие и были раньше? Это городские поселки вокруг вашего Ленинского. ВРЗ, Власиха, Лесной, Октябрьский, Спутник и т.д. Это просто забытые вами люди».

«Всё понятно. Почистят-то когда? Ездить страшно. Вы на автомобиле прокатитесь по Малахова, Попова, Взлётной, Лазурной».

Снег в Барнауле. altairegion22.ru

Жители интересуются, почему в городе не ввести режим ЧС, а также не привлечь на борьбу со снегом военных.

«Вы не рассматривали вариант помощи военных? В Полковниково, например, не раз после снегопадов выручила местная ВЧ. Они на своей технике очищают не только дорогу до части, но и улицы села», — пишет один из комментаторов.

20 января погода на Алтае стабилизировалась: метель успокоилась, температуры стали опускаться.

22 января вопросы уборки снега рассмотрят на заседании правительства края.