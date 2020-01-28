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Жизнь

В заметенные села Алтайского края не могут пробраться машины с продуктами

Жители южных районов Алтайского края рассказали life.ru, что двое суток в некоторые отрезанные сугробами от мира села не могут попасть машины с почтой, медикаментами и хлебом.

Зима, метель, снег.
Зима, метель, снег.
pixabay.com

Дороги Змеиногорска замело, но горожане на нехватку продуктов не жалуются — несколько магазинов с пекарнями работают и полки не опустели. Однако в деревнях ситуация сложнее.

«Я была в три часа в школе, с учителями встречалась, проработала там 43 года. Люди не теряют надежду, держатся все оптимистично. Мы, северяки, хохочем всегда сами над собой. Ещё не довезли продукты. Все люди в надежде, что всё-таки довезут. Не дай бог кто заболеет, это вообще очень серьёзно», — рассказала местная жительница.

По словам председателя АКЗС Александра Романенко, ситуация на юге края «остается архисложной». По данным на 27 января, в Змеиногорском районе шесть сел остаются полностью оторванными от внешнего мира, а в двух селах — Утка и Саввушки есть проблемы с водоснабжением.

«Если в Саввушке вода бежит хоть как-то, в Утке воды нет еще с 16 января. При попытке ремонта скважины, в нее уронили насос, который теперь не могут достать», — цитирует спикера пресс-служба Заксобрания.

Ситуация усугубляется тем, что коридоры в снежных заносах, которые пробила техника, за несколько часов снова заметает снегом.

«К сожалению, такое будет продолжаться до марта-апреля, когда снег растает или же до того, как тяжелая техника сможет эти коридоры существенно расширить. Подобная картина наблюдается и в других районах — Чарышском, Кулундинском и многих других», — резюмировал он.

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