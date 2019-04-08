Жители Алтайского края пожаловались на сбои в работе Сбербанк-онлайн

«Непредвиденные ошибки» возникают при попытке перевода через мобильное приложение банка или через веб-версию.
При запуске приложения сообщается, что операции недоступны из-за технических работ до 11:47 по московскому времени (до 15:47 по местному).
Ранее СМИ сообщали, что 7 апреля Сбербанк устранял технический сбой в системе быстрых платежей, который возник из-за работ провайдеров.
Комментарий Сбербанка:
В настоящее время по техническим причинам ряд клиентов могут испытывать затруднения при проведении операций платежей и переводов в Сбербанк-онлайн и через устройства самообслуживания банка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Неполадки будут устранены в ближайшее время.