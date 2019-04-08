Жители Алтайского края пожаловались на сбои в работе Сбербанк-онлайн

Жители Алтайского края и других регионов страны жалуются на проблемы с доступом в Сбербанк-онлайн. В частности, не работают операции с переводами денег.

«Непредвиденные ошибки» возникают при попытке перевода через мобильное приложение банка или через веб-версию.

При запуске приложения сообщается, что операции недоступны из-за технических работ до 11:47 по московскому времени (до 15:47 по местному).

Ранее СМИ сообщали, что 7 апреля Сбербанк устранял технический сбой в системе быстрых платежей, который возник из-за работ провайдеров.

Комментарий Сбербанка: